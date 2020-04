O padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Oxford, em São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina, começou a atender as confissões dos fiéis por meio de um “drive-thru”.

A ideia é manter o ato religioso, seguindo as orientações para evitar contato físico devido ao risco de contágio do coronavírus. O pároco adaptou um espaço no pátio da igreja para o acesso de carros. A iniciativa começou no domingo (29).

“Eu recebi essa ideia de um padre amigo meu que é de Portugal e sei que outros sacerdotes também fizeram aqui no Brasil. O importante é que a pessoa tenha feito uma boa preparação antes, com um exame de consciência adequado”, revelou o padre Fábio Bosco.