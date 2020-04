Polícia Corpo de mulher é encontrado enterrado no pátio da casa em que ela morava em Alvorada

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

A polícia trata o caso como feminicídio Foto: Polícia Civil/Divulgação A polícia trata o caso como feminicídio. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros localizaram, na manhã desta quarta-feira (1º), em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o corpo de uma mulher de 27 anos que estava desaparecida desde domingo (29).

O cadáver havia sido enterrado no pátio da casa em que ela morava com o companheiro e a filha do casal, no bairro Intersul. O corpo foi descoberto após uma denúncia anônima.

O homem, de 30 anos, é o principal suspeito do crime. Ele está foragido. A perícia apontará a causa da morte, que pode ter sido provocada por uma paulada, segundo a polícia.

