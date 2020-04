Rio Grande do Sul Respiradores danificados são consertados no Rio Grande do Sul

1 de abril de 2020

Respiradores são importantes para pacientes com o coronavírus. (Foto: Reprodução)

Em meio à pandemia de coronavírus, o governo do Rio Grande do Sul mobilizou a sociedade para localizar e consertar respiradores artificiais estragados nos municípios gaúchos.

Até o momento, foram mapeados cerca de 80 aparelhos danificados em 313 hospitais da rede do SUS (Sistema Único de Saúde). Todos já estão recebendo reparos.

A iniciativa, que conta com a parceria de empresas, entidades e organizações não-governamentais, tem o objetivo de devolver esses equipamentos em pleno funcionamento para o tratamento de pacientes com o coronavírus no RS.

Quem tiver informações sobre esses aparelhos pode enviar um e-mail para gabinete@sgge.rs.gov.br.

