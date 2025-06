Rio Grande do Sul Três carros caem em rio após a pista ficar coberta de água no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Carros estariam voltando de um baile no interior de Gaurama, na madrugada de domingo (29) Foto: Divulgação/Bombeiros Voluntários de Gaurama Foto: Divulgação/Bombeiros Voluntários de Gaurama

Três carros caíram no mesmo rio em um intervalo de uma hora, em Gaurama, no interior do Rio Grande do Sul, na madrugada deste domingo (29). Segundo os Bombeiros Voluntários da cidade, não houve feridos.

Os carros estariam voltando de um baile, no interior do município, entre 2h e 3h. De acordo com os Bombeiros, a pista estava coberta com a água do rio.

Ao passarem pelo local, a suspeita é de que os motoristas tenham perdido o controle dos veículos e caído da ponte. Todos os ocupantes conseguiram sair a tempo. Dois veículos foram removidos com o auxílio de um trator. Já o terceiro carro segue no local.

