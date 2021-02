Porto Alegre Porto Alegre registra mais de 47 mil doses de vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dados são fornecidos no vacinômetro Foto: Cristine Rochol/PMPA Dados são fornecidos no vacinômetro. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre registrou a aplicação de 47.701 doses de vacinas contra o coronavírus até as 19h desta quarta-feira (3). Do total, 33.055 doses foram recebidas por profissionais de saúde; 13.549, por idosos, acamados e pessoas com deficiência que vivem em instituições; e 1.038, por populações indígenas e quilombolas.

Os dados são fornecidos no vacinômetro, painel de monitoramento que acompanha a evolução da campanha na Capital. As 47.701 doses correspondem a 47,44% da meta de público-alvo da primeira fase da vacinação, de 100.559 pessoas. As informações são atualizadas constantemente, a partir da inserção de dados das instituições de saúde.

Equipes de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) visitaram idosos acamados e domiciliados, em suas residências, para fazer a imunização. Além disso, seguem atuando na vacinação de profissionais de saúde e cuidadores. As gerências Norte/Eixo Baltazar, Glória/Cruzeiro/Cristal, Restinga/Extremo-Sul, Leste/ Nordeste, Noroeste/Humaitá/Navegantes/Ilhas, Partenon/Lomba do Pinheiro, Centro e Sul/Centro-Sul concluíram a aplicação da primeira dose em idosos residentes em instituições de longa permanência das respectivas regiões.

Até o momento, a SMS recebeu duas remessas da vacina chinesa CoronaVac, totalizando 60.820 doses: 51.600 na primeira e 9.220 na segunda remessa. O imunobiológico é utilizado para garantir a primeira dose do público prioritário constituído por idosos acamados, idosos residentes em instituições de longa permanência e funcionários desses locais, pessoas com deficiência com mais de 18 anos que moram em instituições, população indígena aldeada e comunidades quilombolas.

Além desse imunizante contra a covid-19, Porto Alegre recebeu 32 mil doses da vacina produzida pela biofarmacêutica AstraZeneca e Universidade de Oxford, utilizadas prioritariamente na imunização de profissionais de saúde. No momento, não há aplicação nas unidades de saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre