Porto Alegre registra mais uma semana com queda no número de casos de dengue

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

O dado acumulado do ano é de 5.205 notificações de suspeitas feitas à vigilância epidemiológica, com 3.117 casos confirmados. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os dados mais recentes compilados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgados na quarta-feira (29), indicam continuidade na redução de notificações de suspeitas de dengue e de casos da doença em Porto Alegre. Em relação ao mosquito Aedes aegypti, não há registro de alta infestação em nenhum nos bairros monitorados pela prefeitura.

O dado acumulado do ano é de 5.205 notificações de suspeitas feitas à vigilância epidemiológica, com 3.117 casos confirmados (59,7%), dos quais 2.986 são contraídos em Porto Alegre (autóctones) e 131 são importados ou têm o local provável de infecção indeterminado.

Quanto aos casos contraídos na cidade, também o registro é menor em relação à semana anterior: foram informados 22 novos casos autóctones, enquanto na semana anterior foram 44. Neste ano, foram registrados quatro óbitos devido à doença. Os dados estão sujeitos à revisão e incluem informação até 25 de junho. As informações constam no Boletim sobre Arboviroses.

De acordo com a SMS, a baixa temperatura registrada no outono e neste início do inverno contribuiu com a diminuição sustentada da infestação vetorial na cidade e, consequentemente, com a queda no número de casos novos no mesmo período.

Chikungunya

Em relação à chikungunya, foram notificadas seis suspeitas, das quais cinco foram descartadas e um caso, importado, foi confirmado. De zika, foram três notificações de suspeita, todas descartadas em exames laboratoriais.

Embora haja confirmação de casos em toda a cidade, seguem sendo nove os bairros com maior incidência da doença no decorrer do ano: Jardim Carvalho, seguido por Bom Jesus, Partenon e Vila Nova e, na ordem de incidência de casos, Ipanema, Vila São José, Vila Jardim, Morro Santana e Ruben Berta.

Além da confirmação dos casos, o Boletim da Semana Epidemiológica 25 traz dados sobre a infestação do mosquito Aedes aegypti, resultantes do monitoramento do Aedes feito pela prefeitura. Nesta semana, todos os bairros monitorados com armadilhas têm infestação classificada como baixa.

