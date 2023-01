Porto Alegre Porto Alegre registra queda de 34% no número de assaltos a ônibus em 2022

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Em sete anos, número de ocorrências caiu 95% na Capital Foto: Pedro Piegas/PMPA Em sete anos, número de ocorrências caiu 95% na Capital (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

De janeiro a dezembro do ano de 2022, Porto Alegre registrou 40 ocorrências de assaltos a ônibus. O número é 34% menor do que os 61 casos do ano anterior e representa uma redução de 95% frente a 2016. Naquele ano, foi criada a força-tarefa da Polícia Civil e Brigada Militar contra roubos no transporte coletivo.

Em 2022, ainda ocorreu um fato inédito, por dois meses consecutivos, novembro e dezembro, não houve registro de assaltos a ônibus na Capital. Os dados são do Fórum Transporte Seguro, grupo que reúne Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo da cidade.

Assaltos a ônibus em Porto Alegre – ocorrências

2016 – 915

2017 – 612

2018 – 400

2019 – 191

2020 – 140

2021 – 61

2022 – 40

