Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

A prefeitura alerta a população para evitar deslocamentos desnecessários, áreas alagadas, arroios e rios. Foto: Alex Rocha/PMPA A prefeitura alerta a população para evitar deslocamentos desnecessários, áreas alagadas, arroios e rios. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre segue monitorando arroios e diques neste sábado (23), diante da continuidade da instabilidade. Entre esta sexta (22) e o sábado, o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) registrou acumulado de 126,8 milímetros na Lomba do Sabão, superando a média histórica do mês (120 milímetros) em apenas 36 horas. No Passo das Pedras e Rua da Represa, o volume chegou a 104,6 milímetros.

Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo telefone 199 (Defesa Civil), pelo 156 (opção 1), pelo número 118 ou pelo aplicativo 156+POA. O alerta meteorológico permanece em vigor até a noite deste sábado. A previsão indica mais 40 milímetros de chuva, rajadas de vento acima de 70 km/h e queda de temperatura, que pode chegar a 10°C durante a noite.

Para entender então o que significam os volumes de chuva, o cálculo deve ser feito em milímetros e metro quadrado. Em um espaço de um metro por um metro, 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado. O tempo de medição também é levado em conta pelos especialistas para saber se a chuva foi volumosa.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as 23 casas de bombas da cidade operam normalmente e não há registro de falhas. Equipes seguem mobilizadas para assegurar o funcionamento das redes de macro e microdrenagem.

A prefeitura alerta a população para evitar deslocamentos desnecessários, áreas alagadas, arroios e rios. Mantenha distância de postes e placas de sinalização. Moradores de áreas de risco devem buscar abrigo seguro. Em caso de emergência, acione o telefone 199.

Conforme balanço da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgado no começo da tarde deste sábado, há ocorrências em diferentes regiões da cidade em razão da chuva e ventos que atingem a cidade. Neste momento, 5 pontos seguem abertos e 42 já foram encerrados, totalizando 47 registros desde o início do evento.

– Bloqueios parciais

• Nilo Ruschel, 403

• Av. Protásio Alves, 10850

• João Moreira Maciel

• Frederico Etzberger, 771

– Semáforos fora de operação

• Azenha x Botafogo

Deslizamentos

Na noite dessa sexta, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para o risco moderado de deslizamentos de terra pontuais na capital gaúcha.

As informações foram repassadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Conforme o boletim, os bairros em atenção são: Sarandi, Vila São José, Glória, Hípica, Restinga, Nonoai, Serraria, Pitinga, Campo Novo, Vila Nova, Aberta dos Morros e Lomba do Pinheiro.

O órgão ainda orienta a identificar os sinais de que deslizamentos de terra estão prestes a acontecer: barulhos ou vibrações no piso, telhado ou nas paredes, inclinações em postes, muros ou árvores, fendas ou trincas no terreno. Se visualizar quaisquer desses sinais, saia imediatamente e acione as forças de resposta. Lembre-se de avisar vizinhos e a comunidade do entorno caso ocorram quaisquer fatos atípicos.

https://www.osul.com.br/porto-alegre-registra-toda-a-chuva-de-agosto-em-apenas-36-horas/

2025-08-23