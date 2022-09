Porto Alegre Porto Alegre reorganiza leitos hospitalares da Operação Inverno

30 de setembro de 2022

Atualmente, a taxa de média de ocupação em emergência da capital é de 149%. Foto: Pedro Piegas/PMPA

Porto Alegre prepara uma reorganização do sistema de leitos hospitalares após o fim do processo da Operação Inverno – ampliação de leitos para atender aumento da demanda no período de frio. A medida da prefeitura contabilizou a abertura de 116 leitos para adultos através de esforço conjunto do município e dos hospitais para suprir a demanda de atendimento ao público.

O período de execução da Operação Inverno se encerrou nesta sexta-feira (30), porém em contrapartida, “serão mantidos 100 leitos nos Hospitais Vila Nova e Independência pelo prazo de 15 dias, com o objetivo de adequar o atendimento da alta demanda que ainda vem ocorrendo na Capital”, disse a prefeitura.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, a taxa de ocupação de leitos segue alta e por este motivo é necessário manter a mobilização em torno de mais leitos. “O cenário é de cautela, ainda estamos atendendo demandas represadas do período mais agudo da pandemia, por isso precisamos avaliar dia a dia”, destaca.

Atualmente, a taxa de média de ocupação em emergência da capital é de 149%, aproximadamente 45% destes pacientes sendo da região metropolitana e interior do Estado. A manutenção dos leitos da Operação Inverno está sendo custeada com recursos municipais e teto de Média e Alta Complexidade (MAC) do Ministério da Saúde.

