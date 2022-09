Esporte Jogos municipais da terceira idade ocorrem neste sábado em Porto Alegre

30 de setembro de 2022

A competição contará com 32 equipes (cerca de 380 atletas). Foto: Cesar Lopes/Arquivo/PMPA

Um dia antes das eleições (1º) haverá, em Porto Alegre, um evento esportivo voltado a idosos: a 19ª Edição dos Jogos Municipais da 3ª Idade.

Dentro da programação do Dia Internacional da Terceira Idade e Nacional do Idoso, a prefeitura da Capital promoverá o evento a partir das 9 h, nas quadras do térreo do Parque Poliesportivo da Pucrs, na avenida Ipiranga, 6.690, nos prédios 80 e 81, com entrada gratuita.

A competição é promovida pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) e contará com 32 equipes (cerca de 380 atletas) que competirão nas modalidades de câmbio (vôlei adaptado para terceira idade), basquete reloginho, e jogos de tabuleiro. A estimativa de público é de 500 pessoas.

Esportes adaptados

Os jogos caracterizam-se por serem esportes adaptados para idosos, “mantendo a proposta de ludicidade, participação e integração tendo como princípios norteadores a solidariedade e a inclusão”, afirmam os organizadores. O câmbio, por exemplo, é um jogo de vôlei adaptado, com equipes mistas, compostas por nove jogadores. O objetivo de cada equipe é não deixar a bola cair dentro de sua quadra e tentar jogá-la para o outro lado por cima da rede. Se a bola atingir o chão adversário, a equipe pontua.

Para a secretária da SMELJ, Débora Garcia, todo esporte voltado para os idosos são fundamentais na manutenção da saúde, integração social e da qualidade de vida. “É um momento especial para os idosos em que, além de praticar os exercícios que beneficiarão o corpo e a mente, estabelecem novos vínculos de relacionamento e amizade.”

A solenidade de abertura contará com a participação da Banda Municipal e, a seguir, o desfile das equipes. Início dos jogos será às 9h30min e o encerramento previsto para as 17h30min.

