Porto Alegre Porto Alegre retoma a vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários em 15 unidades nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Município recebeu 6 mil doses do Ministério da Saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS 23/11/2024. Neste sábado, 23, todas as unidades de saúde da Capital estiveram abertas, das 9h às 18h, para o Dia D da Multivacinação. A ação teve como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos, reforçando a proteção contra diversas doenças e reforçando a importância da imunização. Na foto a vacinação na unidade de saúde Tijuca (rua Reverendo Daniel Betts, 321 - Morro Santana). Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta terça-feira (17), Porto Alegre retoma a vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários em 15 clínicas de família e unidades de saúde com turno estendido. O município recebeu 6 mil doses do imunizante Serum/Zalika e a distribuição está sendo feita exclusivamente em centros de saúde com maior volume de atendimentos semanais.

A população acima de 12 anos pode procurar qualquer um dos locais para a vacinação. A Prefeitura de Porto Alegre aguarda o recebimento das doses que serão destinadas para o público menor de 12 anos. O Ministério da Saúde não deu previsão.

A partir deste mês, três vacinas contra Covid-19 estão aprovadas para uso em todo o Brasil. As três vacinas – dos laboratórios Moderna, Pfizer e Serum/Zalika – podem ser administradas nos públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

No calendário de rotina, estão bebês e crianças de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com 60 anos ou mais e gestantes. A chamada vacinação especial contra Covid-19 inclui outros grupos.

Faixas etárias

A composição das três vacinas é a mesma, com a cepa Ômicron XBB 1.5 do SARS-CoV-2 (novo coronavírus). O enfermeiro Augusto Crippa, chefe do Núcleo de Imunizações Zona Sul da Secretaria de Saúde, explica que a entrada da vacina do laboratório Serum/Zalika no país permite a retomada da vacinação em pessoas a partir de 12 anos de idade, pois é licenciada para esta faixa etária. Ele destaca que não significa que as pessoas habilitadas a receber dose devam ser vacinadas novamente esse ano.

Pessoas dos grupos especiais têm recomendação de receber uma dose por ano. Pessoas com 60 anos ou mais, duas doses por ano. Gestantes, uma dose a cada gestação, em qualquer idade gestacional. Bebês e crianças, de duas a três doses no ano, dependendo do fabricante da vacina e da condição vacinal.

Uma pessoa com mais de 60 anos deve receber duas doses anuais, uma a cada seis meses. Caso ela já tenha recebido duas doses em 2024, o esquema está completo e a proteção, garantida. Esta pessoa somente deverá ser vacinada novamente seis meses depois da data da dose mais recente.

Vacinação de rotina

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade – duas a três doses dependendo do histórico vacinal. Avaliação na Unidade de saúde.

Pessoas de 60 anos ou mais de idade – duas doses por ano, uma a cada seis meses

Gestantes – uma dose durante o período da gestação.

Vacinação especial – todas as pessoas com mais de cinco anos de idade devem receber uma dose por ano, independentemente da condição vacinal anterior, exceto imunodeprimidos que devem receber duas doses anuais:

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência

Pessoas imunocomprometidas

Indígenas

Quilombolas

Puérperas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas privadas de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Pessoas em situação de rua

Locais de vacinação – clínicas de família e unidades de saúde (atendimento até as 22 horas):

Clínica da Família Álvaro Difini – rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

Clínica da Família Belém Novo – rua Florencio Farias,195 – Belém Novo

Clínica da Família Campo da Tuca – rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – Partenon

US Chácara da Fumaça – avenida Estr. Martim Félix Berta, 2432 – Mário Quintana

Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Restinga

Clínica da Família IAPI – rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia

Clínica da Família Moab Caldas – avenida Moab Caldas, 400 – Santa Tereza

Clínica da Família Modelo – avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana

Clínica da Família Morro Santana – rua Marieta Menna Barreto, 210 – Protásio Alves

Clínica da Família Navegantes – avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5 – São Geraldo

Clínica da Família Primeiro de Maio – avenida Professor Oscar Pereira, 6199 – Cascata

US Ramos – rua K esquina rua R C, S/N – Vila Nova Santa Rosa, Rubem Berta

Clínica da Família Santa Marta – rua Capitão Montanha, 27 – Centro Histórico

US São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 – Partenon

Clínica da Família Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 2442 – Tristeza

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-retoma-a-vacinacao-contra-a-covid-19-para-grupos-prioritarios-em-15-unidades-nesta-terca-feira/

Porto Alegre retoma a vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários em 15 unidades nesta terça-feira

2024-12-16