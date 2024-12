Porto Alegre Inscrições para sorteio de vagas em pontos fixos de táxi em Porto Alegre abrem dia 23

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Os interessados em participar não poderão ter o prefixo vinculado a nenhum outro ponto fixo na Capital Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) faz novo sorteio público para vagas em pontos de estacionamento fixo para táxis em Porto Alegre. O edital foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre de quinta-feira (05), e as inscrições estarão abertas de 23 de dezembro a 17 de janeiro de 2025. O sorteio acontecerá no dia 11 de março, às 9h, em local que será divulgado no dia 25 de fevereiro.

“O sorteio é importante para garantir uma melhor oferta deste serviço à população e se une a algumas melhorias já constatadas na qualidade do serviço prestados por esses profissionais”, diz o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

As inscrições devem ser realizadas pelos autorizatários exclusivamente por meio de um formulário disponível no endereço eletrônico http://sistemas.eptc.com.br/formulariosinternet/sorteioPontoFixo.php, que estará ativo a partir do próximo dia 23. A inscrição será confirmada somente após a validação do link enviado para o endereço de e-mail informado durante o processo de inscrição.

Os interessados em participar não poderão ter o prefixo vinculado a nenhum outro ponto fixo na Capital. Caso necessário, a desvinculação do ponto deverá ser solicitada até o dia 20 de dezembro, antes do início do período de inscrições.

O preenchimento das vagas será por meio de livre escolha, independentemente do ponto, observando rigorosamente a ordem de sorteio. Cada vaga disponível para preenchimento, quando escolhida pelo sorteado, não será mais opção de escolha ao próximo sorteado e não será gerada lista de suplência.

Os candidatos poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos relativos ao sorteio através do e-mail eaepontofixo@eptc.prefpoa.com.br.

