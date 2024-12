Futebol Fifa anuncia o melhor jogador do mundo nesta terça-feira: o brasileiro Vini Jr. é um dos favoritos

16 de dezembro de 2024

Anúncio será feito na noite desta terça-feira (17), em Doha, no Catar Foto: X/Champions League Anúncio será feito na noite desta terça-feira (17), em Doha, no Catar. (Foto: X/Champions League) Foto: X/Champions League

A Fifa divulgou que as votações para a premiação do The Best (Prêmio de melhor jogador do mundo Fifa) será em um jantar de gala nesta terça-feira (17). A cerimônia acontece em Doha, no Catar, e o brasileiro Vinicius Júnior é um dos favoritos a levar o prêmio.

O anúncio será feito na véspera da final da Copa Intercontinental, que acontece na quarta-feira (18), às 14h, entre Real Madrid e Pachuca.

Veja os indicados ao prêmio

Vini Jr – Real Madrid;

Rodri – Manchester City;

Bellingham – Real Madrid;

Lionel Messi – Inter Miami;

Lamine Yamal – Barcelona;

Valverde – Real Madrid;

Wirtz – Bayer Leverkusen;

Kylian Mbappé – Real Madrid;

Carvajal – Real Madrid;

Haaland – Manchester City;

Kroos – Real Madrid.

2024-12-16