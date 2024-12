Futebol Fluminense anuncia a saída de Felipe Melo após três anos no clube

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Presidente também indicou as saídas de Diogo Barbosa e John Kennedy. (Foto: Alexandre Durão)

Através de uma coletiva de imprensa realizada pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, nesta segunda-feira (16), foi anunciado que o volante Felipe Melo não terá seu contrato renovado e está de saída do clube após três anos. O vínculo do zagueiro vai até o final de dezembro deste ano. No clube carioca, o jogador ganhou quatro títulos, incluindo a Copa Libertadores de 2023.

“Queria falar uma palavra que não se confunde com amizade. Às vezes falta gratidão. Eu tenho muita gratidão pelo Felipe Melo e todos os torcedores também. Pelo homem que ele é, pelo profissional que ele é. Eu falei quando ele veio que precisávamos de jogadores com DNA de campeão. Naquele momento a gente acertou”, disse ele.

“Tenho muita gratidão por ele, e por isso a gente o comunicou de maneira transparente que como atleta a gente não tinha mais interesse. Ele vem em dezembro, temos um encontro marcado e a gente acredita que ele, se tiver interesse, pode nos ajudar de outras formas aqui no clube. Não necessariamente no futebol profissional, mas passando por preparação pode ser um profissional que vai nos ajudar a formar um perfil de campeão. Não tem nada definido, não sei o que ele definiu da carreira dele. Certamente ele tem mercado, vai ter propostas. Como gratidão e respeito, por ter sido nosso capitão e por tudo que ele fez pelo clube. A gente tem uma conversa marcada para decidir o que ele quer na carreira dele”, completou.

O presidente também indicou as saídas de Diogo Barbosa e John Kennedy. “Diogo Barbosa surgiu uma proposta do Fortaleza muito mais vantajosa para ele. O Marcelo Paz me ligou pedindo autorização para negociar, consultei a comissão técnica que autorizou. A tendência, praticamente concreta, é que ele não fique e vá para o Fortaleza.”

“Nós temos uma proposta de empréstimo do Pachuca do México. É uma proposta interessante para o clube e para ele. O staff dele conversa com o clube. A tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que ele precisa buscar novos horizontes, que precisa buscar um novo caminho para abrir espaço para outros.”

