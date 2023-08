Porto Alegre Porto Alegre retorna a ter serviço de aluguel de patinetes em setembro

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Serão 450 patinetes distribuídos em três áreas da cidade Foto: César Lopes/PMPA Foto: César Lopes/PMPA

O prefeito Sebastião Melo anunciou na manhã desta quinta-feira (17), a volta do serviço de patinetes elétricos em Porto Alegre, durante a abertura do segundo Encontro Regional do Iclei Sul, no Farol Santander. Os patinetes são zero emissão e, portanto, uma alternativa para reduzir os gases de efeito estufa e também uma solução para a micromobilidade.

“O serviço está operando muito bem em Florianópolis e, agora, virá para Porto Alegre, sendo mais uma opção para o cidadão ir e vir de casa, do trabalho ou visitar pontos turísticos do Centro Histórico. É uma ferramenta que está no mundo e, se está no mundo, também tem que estar na nossa cidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Os veículos estarão disponíveis, inicialmente, no Centro Histórico, Bom Fim e Cidade Baixa, com 450 patinetes, por meio da empresa Whoosh.

A operação deve iniciar na segunda semana de setembro, ao custo de R$ 3,00 para desbloqueio e R$ 0,80 por minuto rodado. As estações serão virtuais, sinalizadas com adesivo, e o aplicativo irá mostrar as localizações. As estações serão disponibilizadas conforme os pontos em que houver maior demanda, podendo ser alteradas.

O detalhamento do serviço será feito pelo secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, durante palestra nesta tarde no encontro do Iclei.

“Entendemos a importância da integração da micromobilidade, com especial atenção à segurança viária e o uso adequado dos equipamentos. Na mobilidade urbana, pensamos a cidade para todos os modais e os patinetes são fundamentais no complemento ao sistema de transporte”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

2023-08-17