Porto Alegre Porto Alegre é a primeira capital a implantar sistema para gestão socioassistencial

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Sebastião Melo agradeceu aos parceiros e destacou a qualificação na área assistencial Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta quinta-feira (17), o Gesuas (Sistema de Gestão da Rede Socioassistencial), plataforma que irá integrar os dados de todos os atendimentos realizados pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

O evento ocorreu no Paço Municipal, com as presenças do prefeito Sebastião Melo, do vice-prefeito, Ricardo Gomes, secretários e convidados. Porto Alegre será a primeira capital brasileira a implantar o sistema, permitindo qualificar os serviços, as análises e os diagnósticos do Sistema Único de Assistência Social na cidade.

“Vamos enxergar a gestão com mais transparência, podendo corrigir eventuais falhas. Somos gratos a todos os parceiros e entidades que nos apoiam, porque não se faz um processo destes sozinho. Hoje demos um passo adiante, mas temos um longo caminho a seguir para avançar mais na área social”, disse o prefeito Sebastião Melo.

“Temos aqui o resultado de um trabalho feito em equipe. O sistema irá proporcionar uma melhora significativa no sistema de gestão, transparência e qualidade do atendimento às pessoas”, completou o vice, Ricardo Gomes.

O presidente da Fasc, Cristiano Roratto, destacou os ganhos obtidos com o Gesuas. “Por meio do sistema, os registros passam a ser informatizados, permitindo o acompanhamento de prontuários e relatórios de famílias e indivíduos, independentemente do bairro que estejam acessando o serviço, seja nas ilhas ou na Restinga”, exemplificou.

Parceria

A implantação do Gesuas ocorre por meio de parceria firmada entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados. O projeto de gestão da Fasc foi aprovado, pelo FRBL, em dezembro de 2022. A iniciativa ficou em primeiro lugar em edital com mais de 200 projetos no Rio Grande do Sul, recebendo recursos de R$ 3,5 milhões.

“Esperamos que o sistema leve um avanço necessário a Fasc, promovendo uma gestão direcionada em favor das pessoas, dos grupos e das famílias em situação de vulnerabilidade social dessa cidade”, destacou a promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Márcia Rosana Cabral Bento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-e-a-primeira-capital-a-implantar-sistema-para-gestao-socioassistencial/

Porto Alegre é a primeira capital a implantar sistema para gestão socioassistencial

2023-08-17