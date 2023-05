Porto Alegre Porto Alegre reúne 220 participantes no Festival Paralímpico Brasileiro

O evento reuniu mais de 21 mil crianças e adolescentes em todo o país Foto: Mauro Moraes/SMELJ/PMPA O evento reuniu mais de 21 mil crianças e adolescentes em todo o país. (Foto: Mauro Moraes/SMELJ/PMPA) Foto: Mauro Moraes/SMELJ/PMPA

Porto Alegre recebeu o Festival Paralímpico Brasileiro na manhã deste sábado (20). Dois medalhistas paralímpicos, Vanderson Luís da Silva Chaves e Aser Ramos, acompanharam as competições na Redenção.

Esta é a primeira edição do Festival neste ano e reuniu 220 participantes na capital. O evento foi organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre.

A competição reuniu mais de 21 mil crianças e adolescentes nos 26 estados do país e no Distrito Federal. A marca é um recorde do evento, realizado pelo CPB desde 2018 e que leva atividades que simulam modalidades paralímpicas, de forma lúdica, a jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência.

O evento não recebeu somente jovens brasileiros. Segundo o Comitê, 40 dos cerca de 130 participantes da sede de Boa Vista, Roraima, eram venezuelanos, que praticaram atividades de atletismo, bocha e vôlei sentado.

De acordo com o CPB, a maior parte (36%) dos participantes deste ano tinham deficiência intelectual.

Outros 19,5% eram crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, enquanto jovens com deficiência física representaram 10,2% do total.

Os demais inscritos se dividiram entre pessoas com outros tipos de comprometimento (visual, auditivo e múltiplos) e os 20% de vagas destinadas a pessoas sem deficiência.

Uma segunda edição do Festival está prevista para 23 de setembro. A data encerra a semana em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro) e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22).

Medalhistas em Porto Alegre:

Vanderson Luís da Silva Chaves é atualmente o número um do ranking brasileiro no sabre e número dois nas modalidades espada e florete. Foi medalhista mundial de esgrima no Canadá em 2022 e esteve presente nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos (no Rio 2016 e Tóquio 2020). Ele perdeu os movimentos das duas pernas ao ser atingido por uma bala perdida em 2006.

O outro paratleta é o gaúcho Aser Ramos, da classe T36 (atletas com paralisia cerebral), e é o recordista das Américas no salto em distância, com a marca de 5,76 metros, medalhista paralímpico em salto em distância e 100 metros Open International em São Paulo 2023. Aser aguarda ser convocado para o Mundial de Atletismo Paralímpico de Paris (FRA), de 8 a 17 de julho de 2023, e para os Jogos Parapan-Americanos de Santiago (CHI), em novembro.

