Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2025

Forte chuva que atingiu Porto Alegre na noite de domingo provocou alagamentos. Na foto, o bairro Cidade Baixa Foto: EPTC/Divulgação Forte chuva que atingiu Porto Alegre na noite de domingo provocou alagamentos. Na foto, o bairro Cidade Baixa. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o alerta para chuvas intensas até as 18h desta segunda-feira (17) na Capital. São esperados acumulados de precipitação próximos a 35 milímetros, o que pode causar alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de risco, além de raios e rajadas de vento.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população se mantenha afastada de áreas alagadas, arroios e rios. Moradores de regiões de risco devem buscar abrigo seguro ou recorrer aos locais disponibilizados pela prefeitura.

Em caso de emergência, as pessoas devem telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Nesta segunda, a temperatura máxima deve ser inferior a 30°C em Porto Alegre.

Temporal

O temporal que atingiu a Capital na noite de domingo (16) deixou diversas ruas e avenidas alagadas, provocou quedas de árvores e falta de energia elétrica.

Devido ao acúmulo de água, o trânsito teve que ser bloqueado total ou parcialmente em algumas vias, como Brasiliano Índio de Moraes, no Viaduto Obirici; Sertório com Sérgio Jungblut Dieterich; Sertório com Serafim Alencastro; Miguel Teixeira com Baronesa do Gravataí; Ipiranga com Cristiano Fischer; Santana com Princesa Isabel; e Bento Gonçalves com Ângelo Barcelos.

Os bloqueios por quedas de árvores aconteceram na rua Furriel Luiz Antônio de Vargas e na estrada Jorge Pereira Nunes. Na rua Fernando Abbott, um poste caiu.

Interior do Estado

Na Região Metropolitana e no interior do Estado, os temporais também provocaram falta de luz, alagamentos, destelhamentos de imóveis e quedas de árvores e postes na noite de domingo.

Em Osório, no Litoral Norte, a estrutura de um circo desabou. Havia cerca de 200 pessoas no local. Pelo menos 20 ficaram feridas sem gravidade.

