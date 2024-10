Porto Alegre Porto Alegre: selecionada empresa que adotará canteiros da Borges e muro do Viaduto Otávio Rocha

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

De acordo com a prefeitura, estima-se um investimento mensal da empresa de R$ 20 mil para garantir o embelezamento e cuidado adequado dos canteiros. Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Secretaria Municipal de Parcerias de Porto Alegre (SMP) selecionou a empresa HSQ Mídia para realizar a manutenção e o paisagismo dos canteiros centrais da avenida Borges de Medeiros, entre os números 500 e 1.224, e a revitalização e conservação do muro acima do Viaduto Otávio Rocha. A medida ocorreu após o encerramento do prazo, na sexta-feira (27), para o envio de propostas para a adoção das áreas, em processo aberto via chamamento público pela pasta.

“Os espaços públicos necessitam melhorias contínuas, incluindo o plantio de árvores e flores”, afirmou a prefeitura. “A revitalização deve começar em novembro, logo após a assinatura do termo de adoção.” O projeto terá duração mínima de um ano e máxima de quatro anos, podendo ser renovado por igual período em caso de interesse mútuo.

De acordo com a prefeitura, estima-se um investimento mensal da empresa de R$ 20 mil para garantir o embelezamento e cuidado adequado dos canteiros, e R$ 45 mil, a cada três meses, para a renovação de visual e a conservação do muro.

Murais

Como contrapartida, o adotante poderá utilizar para publicidade, seguindo as diretrizes do projeto, o muro com 4 metros de altura por 42 metros de comprimento localizado acima do Viaduto Otávio Rocha. Estão previstos no local murais artísticos, com mudança de visual a cada quatro meses, que deverão contar a história do viaduto, de monumentos históricos e a diversidade cultural da cidade.

