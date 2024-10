Porto Alegre Vigilância em Saúde de Porto Alegre orienta a população sobre cuidados com caracóis e lesmas

2 de outubro de 2024

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre orienta todas as pessoas que realizam atividades em hortas, canteiros e jardins sobre a forma correta de agir quando encontrarem caracóis e lesmas nesses locais. A recomendação é de que protejam as mãos, com luvas ou sacos plásticos, quando forem manusear as plantas.

O objetivo é evitar o contato com os mucos (ou rastro líquido) liberados por caracóis e lesmas, ao se locomoverem nas plantas e na terra. O muco pode estar infectado pela larva do verme Angiostrongylus cantonensis, causadora da meningite eosinofílica. Essa doença pode ocorrer no ser humano pela ingestão acidental dos caracóis ou lesmas contaminados ou do muco liberado por eles. Esses moluscos não devem ser manipulados sem proteção, quando vivos. A recomendação é estarem bem cozidos caso sejam ingeridos.

A higienização de verduras, legumes e frutas, antes do consumo humano, deve ser feita colocando os produtos de molho em um litro de água com uma colher de sopa de água sanitária ou em uma solução com hipoclorito por 30 minutos.

