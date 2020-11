Todas as capitais brasileiras elegeram mulheres para as suas Câmaras de Vereadores, de acordo com os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os resultados das eleições apontam que Porto Alegre será a capital com a maior representatividade feminina na Câmara Municipal: 11 das 36 vagas serão ocupadas por mulheres (30,55%).

Depois de Porto Alegre, as capitais com maior proporção de mulheres são Belo Horizonte (26,83% das vagas) e Natal (24,14%). São Paulo ficou em quarto lugar, com 13 das 55 vagas ocupadas pelo sexo feminino (23,63%).

Na outra ponta do ranking, está João Pessoa, com apenas uma das 27 cadeiras que será ocupada por uma mulher, o que representa 3,7% do total.