Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Veículo foi retirado do local por um guincho Foto: PMDF/Divulgação Veículo foi retirado do local por um guincho. (Foto: PMDF/Divulgação) Foto: PMDF/Divulgação

Um carro invadiu o espelho d’água do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, por volta das 23h40min de domingo (15). O condutor do veículo não foi encontrado no local. A Polícia Militar do Distrito Federal isolou imediatamente a área.

Os policiais encontraram um pedaço de madeira amarrado ao pedal do acelerador. O Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado, mas não encontrou nenhum artefato explosivo.

Segundo o Ministério da Justiça, a PF (Polícia Federal) investiga o caso. As primeiras análises periciais já foram feitas no veículo. “Todas as vertentes estão sendo apuradas”, afirmou a corporação.

O local ficou interditado até as 5h30min desta segunda. Um guincho removeu o veículo. Por meio de nota, o Ministério da Justiça informou que a ocorrência não prejudicou o expediente no prédio nesta segunda-feira (16).

