Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Planta industrial do Frigorífico Zimmer localiza-se em Parobé Foto: Divulgação Planta industrial do Frigorífico Zimmer localiza-se em Parobé. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Frigorífico Zimmer, localizado em Parobé, lançou a campanha “Zimmer. O Segredo da Carne”. Segundo a empresa, o conceito criativo revela que os produtos Zimmer “vão além da tradição e da qualidade, com o domínio do segredo que está por trás do sabor e da suculência dos cortes”.

A primeira fase de lançamento da campanha é composta por comerciais de rádio, comunicação nos meios digitais, ações realizadas em parceria com influenciadores do meio gastronômico, assim como o desenvolvimento de uma nova linha de embalagens para os produtos.

A campanha conta ainda com uma segunda fase de lançamento, com produção de websérie para IGTV e vídeo institucional, criados pela agência LOFT Digital Agency. As peças apresentam os principais públicos-alvo da campanha, que vão desde o consumidor final com os assadores e cozinheiros amadores até os parceiros do Zimmer, trazendo a presença dos chefs de cozinha, açougues e supermercados.

A campanha reforça a valorização de todo o rigoroso processo produtivo, que vai do campo à logística, reconhecendo a importância da união entre todos os setores da empresa, que tem 49 anos de experiência no segmento.

