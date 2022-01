Porto Alegre Porto Alegre suspende até segunda-feira a vacinação contra covid. Postos de saúde atenderão pessoas sintomáticas

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Testes rápidos estarão disponíveis em 60 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Após avaliação, paciente terá acesso a testagem gratuita. (Foto: EBC) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre decidiu suspender neste sábado (8) a vacinação contra covid neste sábado (7), retomando o serviço na segunda-feira. O motivo é o grande contingente de pessoas sintomáticas que têm procurado a rede municipal, fato que também levou a prefeitura a optar pelo uso das unidades para avaliação e atendimento a tal público.

Terá prioridade quem preencher ao menos um dos seguintes requisitos: febre ou tosse, calafrio, coriza, diarreia, perda de olfato ou paladar e dores de garganta, cabeça e no em geral corpo. Caso o agente de saúde julgar que o caso é compatível com a doença, será oferecido teste de antígeno.

Neste sábado são dez locais disponíveis das 9h às 16h. A lista inclui a sala especial de imunização no subsolo do Shopping João Pessoa, desde que o paciente apresente notificação impressa com o pedido de testagem assinado em posto de saúde. Já no domingo (9) o serviço não estará disponível no centro de compras.

Endereços e telefones

– Tristeza: avenida Wenceslau Escobar nº 110 (bairro Tristeza), telefone (51)3289-5764;

– Álvaro Difini: rua Álvaro Difini nº 520 (bairro Restinga), telefone (51) 4076-5011;

– Moab Caldas: avenida Moab Caldas nº 400 (bairro Santa Tereza), telefone (51) 3289-4070;

– São Carlos: avenida Bento Gonçalves nº 6.670 (bairro Partenon), telefone (51) 3289-5525;

– Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião nº 6.111 / parada 13 (bairro Lomba do Pinheiro), telefone (51) 3289-5562;

– Morro Santana: rua Marieta Menna Barreto nº 210 (bairro Protásio Alves), telefone (51) 3289-5696;

– Assis Brasil: avenida Assis Brasil nº 6.615 (bairro Sarandi), telefone (51) 3364-2744;

– Ramos: rua A nº 105, Vila Graciliano Ramos (bairro Cascata), telefone (51) 3289-8225;

– Navegantes: avenida Presidente Franklin Roosevelt nº 5 (bairro São Geraldo), telefone (51) 3342-3585;

– Shopping João Pessoa: avenida João Pessoa nº 1.831 /subsolo (bairro Santana/Azenha).

Testagem gratuita

A testagem dos sintomáticos é gratuita e, a partir de segunda-feira (10), será oferecida em todas as 132 unidades da rede municipal. A iniciativa faz parte de uma mudança na estratégia da prefeitura para frear a propagação da variante ômicron.

Para isso, optou-se por expandir a oferta de diagnóstico, por meio de um serviço ágil e rápido (do tipo antígeno) que fica pronto em menos de meia hora – em alguns casos, esse tempo pode ser de 15 minutos, a exemplo do que já ocorre nas farmácias particulares. A amostra é coletada na parte interna do nariz, por meio de um cotonete especial.

Se mesmo com sintomas o resultado dá negativo, o paciente é encaminhado pela própria equipe de saúde para a realização de um exame mais preciso, o RT-PCR.

A finalidade é isolar quem recebe o teste positivo, contribuindo assim evitar a proliferação do contágio. “Com a transmissão comunitária, precisamos isolar os casos positivos o mais rápido possível”, ressalta o titular da Secretaria Municipal da Saúde.

(Marcello Campos)

