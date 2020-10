Porto Alegre Porto Alegre tem 42.575 casos confirmados de coronavírus e 1.242 óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Unidades de Terapia Intensiva estão com 244 casos confirmados em adultos e um em pediatria. Foto: Robson da Silveira/PMPA Entre estes, 38.295 se recuperaram. (Foto: Robson da Silveira/PMPA) Foto: Robson da Silveira/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 42.575 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta segunda-feira (26). Entre estes, 38.295 se recuperaram da doença e 1.242 morreram. Também foram registrados 119.557 casos negativos e outros 8.087 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão com 244 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um em pediatria. Há também 25 casos suspeitos de adultos e dois infantis.

Campanha de vacinação contra paralisia infantil segue até sexta

Pais ou responsáveis devem procurar as unidades de saúde durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação, que vai até sexta-feira (30). A ideia é imunizar crianças de 12 meses a menores de cinco anos com uma dose extra das gotinhas e atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

Do dia 5 até a última sexta-feira (23), foram aplicadas em Porto Alegre 19.526 doses contra a pólio, de acordo com o SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações). O dado corresponde a 30% da meta de vacinar 61.784 crianças contra a poliomielite, 95% do total de 65.036 crianças de 12 meses a menores de 5 anos na Capital.

Com relação à atualização da caderneta, foram aplicadas 41.974 doses das demais vacinas, conforme dados do E-SUS. Os números são parciais e sujeitos à revisão. Com a multivacinação, a ideia é garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis e melhorar as coberturas vacinais. Por isso, é muito importante procurar uma unidade de saúde. Estão disponíveis doses do Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a idade e situação vacinal.

Vacinação de crianças e adolescentes

As vacinas indicadas para crianças são para: Hepatite B; Poliomielite 1, 2, 3; Poliomielite 1 e 3; Rotavírus humano G1P1; DTP+Hib+HB; Pneumocócica 10 valente; Meningocócica C; Febre Amarela; Sarampo, Caxumba e Rubéola; Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela; Hepatite A; BCG*; Difteria, Tétano, Pertussis; Difteria, Tétano; Papilomavírus humano; Varicela; Pneumocócica 23-valente, vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade. vacina BCG é aplicada nas maternidades e em unidades de saúde de referência.

A vacinação de adolescentes inclui: Hepatite B; Difteria, Tétano; Febre Amarela; Sarampo, Caxumba e Rubéola; Papilomavírus humano; Meningocócica ACWY; Pneumocócica 23-valente, vacina indicada para população indígena.

