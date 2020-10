Rio Grande do Sul Travessia da nova ponte do Guaíba pode ser liberada até o final do ano

26 de outubro de 2020

Tarcísio Gomes de Freitas e Ernani Polo vistoriaram as obras da nova ponte do Guaíba. Foto: Joel Vargas/Agência ALRS

Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vistoriou na tarde desta segunda-feira (26) as obras da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre. O ministro afirmou que a expectativa é liberar o tráfego de veículos na travessia em novembro ou dezembro deste ano. Na passagem pela Capital, o ministro anunciou ainda a homologação de novo calado do Porto de Rio Grande e visitou o canteiro de obras da extensão da pista do aeroporto Salgado Filho.

Na nova ponte, o ministro, autoridades locais e engenheiros da construtora percorreram o canteiro de obras, incluindo o ponto mais alto da travessia, que fica a 40 metros de altura em relação ao nível do Guaíba. A nova ponte é três vezes mais alta do que a antiga para que navios passem pelo trecho sem obstáculos como ocorre atualmente. A partir da liberação do tráfego até o fim do ano, restará inconclusa apenas a alça de acesso às vilas Tio Zeca e Areia, onde ainda precisam ser transferidas 460 famílias. O trabalho de realocação, segundo as autoridades, atrasou devido à pandemia, pela dificuldade de reuniões e audiências de conciliação.

O ministro Tarcísio ainda vistoriou a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho em 920 metros, totalizando 3,2 quilômetros, com investimento privado de cerca de R$ 1 bilhão, com previsão de conclusão até o final de 2021 pela Fraport. Também foram mencionadas obras nos aeroportos de Caxias do Sul, Santa Rosa, Passo Fundo e Santo Ângelo, e também nas rodovias BR-285 e duplicação das BRs 290 e 116. No trecho entre Porto Alegre e Pelotas, a expectativa é ter mais 28 quilômetros entregues em novembro e todo o trecho concluído até o fim de 2021. Na região metropolitana, estão previstas ainda o alargamento da ponte do Rio dos Sinos e a construção de um novo viaduto no bairro Scharlau, em São Leopoldo.

Ainda na passagem pelo Estado, o ministro homologou o aprofundamento do novo calado do Porto de Rio Grande, que terá manutenção permanente garantida com a tarifa portuária. Além da atualização de obras federais que estão em andamento no Rio Grande do Sul, o ministro confirmou a retirada da poligonal portuária em Porto Alegre, permitindo que o Estado decida sobre o futuro do Cais Mauá.

