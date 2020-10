Rio Grande do Sul Com a homologação do novo calado, porto de Rio Grande poderá receber os maiores navios do mundo

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite, ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e outras autoridades participaram da solenidade Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite, ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e outras autoridades participaram da solenidade. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de dois anos de obras de dragagem com investimento federal de R$ 500 milhões, o principal porto gaúcho poderá receber embarcações de até 366 metros de comprimento – tamanho dos maiores navios do mundo.

Em cerimônia transmitida pelas redes sociais nesta segunda-feira (26) em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e de outras autoridades, foi homologado o novo calado do porto de Rio Grande, no Sul do Estado.

Graças à remoção de mais de 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos, o calado operacional do chamado canal interno, onde estão os terminais portuários mais importantes e com o maior fluxo de cargas, passou de 12,8 para 15 metros. A profundidade, que era de 14,2, agora é de 16,5 metros. Com isso, a capacidade de movimentação passa a atender aos padrões internacionais de navegação, podendo receber embarcações de até 366 metros – uma diferença de 29 metros em relação à capacidade anterior, de 337 metros.

“Com a conjugação de esforços dos governos federal e estadual, além dos empreendedores, e puxando em uma mesma direção, foi possível melhorar a logística e gerar ganhos de competitividade pela maior capacidade de carga dos navios, reduzindo custos para quem utiliza o porto de Rio Grande e, consequentemente, colaborando para o desenvolvimento de todo o Estado”, destacou o governador.

Leite afirmou ainda que a atual gestão está comprometida a atender a uma demanda histórica de investidores: tornar a dragagem do porto permanente. “Já estamos trabalhando para evitar que aconteça o assoreamento do canal, regredindo na capacidade de cargas, para então gastar centenas de milhões de reais para recuperar o calado. Estamos montando um termo de referência para que, no primeiro semestre do ano que vem, possamos começar a fazer um investimento de R$ 30 a R$ 40 milhões anuais em dragagem no porto, garantindo permanentemente as cargas dos navios que chegam e saem do nosso RS”, afirmou o governador.

Novo calado de 15 metros

Segundo o superintendente dos Portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, “graças a essa garantia e compromisso do governo”, foi possível homologar o novo calado com 15 metros, e não com os 14 metros inicialmente previstos.

“A homologação do novo calado representa muito para o nosso Estado. É a primeira vez que ele é homologado, isso quer dizer que, com a certificação da Marinha, que é a autoridade portuária, nós conseguimos garantir fretes mais baratos e seguros. Isso atrairá armadores internacionais e mais cargas. O porto de Rio Grande se reposiciona como um dos principais portos do Brasil, não só pela infraestrutura que construiu, mas agora pela certificação que ganha com a homologação”, afirmou Estima.

O superintendente agradeceu ainda a todas as equipes que participaram da obra de dragagem, inclusive do governo anterior, além da Marinha do Brasil, do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do Ministério Público e do Judiciário, que foram fundamentais para garantir a confiabilidade da obra de dragagem, com respeito ao meio ambiente e segurança à navegação.

“O canal de acesso é o coração de um porto. E se o nosso paciente acabou de passar por um cateterismo, passa bem e terá vida próspera e longa, que é o que o RS, pela pujança e pela relevância econômica, merece. A parceria que houve entre o governo federal e o Estado foi fundamental para que isso se tornasse possível. Com o novo calado, o porto de Rio Grande se incorpora à rota das grandes viagens internacionais e se solidifica como um grande ponto de parada do País e da América Latina”, destacou o ministro da Infraestrutura durante a solenidade.

Duplicação da BR-116 e nova ponte do Guaíba

Freitas afirmou ainda que a sua passagem pelo Rio Grande do Sul inclui a renovação do compromisso em concluir a duplicação da BR-116 e da nova ponte do Guaíba, que se conectam ao porto do Rio Grande, além de iniciar outros investimentos na logística gaúcha.

Outra medida do governo do Estado que está em andamento é a transformação da Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul de autarquia em uma empresa pública – a Portos RS –, o que dará mais segurança jurídica e econômico-financeira aos empresários, mais eficiência aos investimentos e um planejamento de longo prazo, que não seja interrompido com a troca de gestores, conforme o Executivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul