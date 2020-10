Dicas de O Sul Bombeiros e UFSM promovem seminários de prevenção e proteção contra incêndios

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Os eventos são gratuitos e ocorrem no formato on-line

O Corpo de Bombeiros, em parceria com a UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), realiza, a partir desta segunda-feira (26), o 2° Seminário Nacional e o 1° Seminário Internacional de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Os eventos são gratuitos e ocorrem exclusivamente no formato on-line.

Os seminários têm como objetivo propiciar à comunidade acadêmica, aos profissionais com formação em engenharia e arquitetura, aos ligados à área de prevenção e proteção contra incêndios – bombeiros militares e serviços civis auxiliares de bombeiro –, aos da área de segurança do trabalho e à população em geral um espaço para debates científicos e tecnológicos relacionados ao tema.

Participam conferencistas que atuam em áreas de licenciamento/legislação, como o major Denilson Aparecido Ostroski, chefe da Divisão de Análise e Legislação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a capitã Lisiane Coelho Nunes, do Departamento de Segurança, Prevenção e Proteção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros do RS.

Confira aqui a programação completa dos seminários. As atividades se estendem até o dia 7 de novembro, com palestras transmitidas ao vivo no canal do Youtube do Seminário PCCI.

Será fornecido certificado para quem registrar ao menos 75% de presença, que vai ser contabilizada por meio de um QRCode que deverá ser acessado pelo participante.

