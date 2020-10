Política Por causa do coronavírus, a identificação biométrica não será exigida nestas eleições

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

A biometria foi adotada pela primeira vez no País há 12 anos Foto: Divulgação A biometria foi adotada pela primeira vez no País há 12 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As eleições de 2020 marcam os 12 anos do início da adoção da biometria no processo eleitoral brasileiro. No pleito deste ano, contudo, pela primeira vez desde a implantação da tecnologia, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) excluirá a necessidade da identificação biométrica no dia da votação nos locais onde ela seria obrigatória, seguindo a recomendação de infectologistas, em razão da pandemia de Covid-19.

Médicos e técnicos da consultoria prestada ao TSE pela Fiocruz e pelos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, em São Paulo, consideraram que a identificação pela impressão digital pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o leitor biométrico não pode ser higienizado com frequência, e aumenta as aglomerações, uma vez que a votação com biometria é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações – visto que muitos eleitores têm dificuldade com a leitura das digitais, o que aumenta o risco de formar filas.

Mesmo com a exclusão da identificação biométrica, a Justiça Eleitoral informou que seguirá as orientações para a adoção de cuidados sanitários com eleitores, mesários e fiscais de partido, além da higienização do espaço físico das seções e das marcações para distanciamento entre as pessoas.

