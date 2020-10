Porto Alegre Aberta a agenda para a castração de animais resgatados por protetores cadastrados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

O agendamento deve ser feito até esta quarta-feira Foto: SMAMS/PMPA O agendamento deve ser feito até esta quarta-feira. (Foto: SMAMS/PMPA) Foto: SMAMS/PMPA

A Diretoria Geral de Direitos Animais de Porto Alegre está agendando, até esta quarta-feira (28), a solicitação para a esterilização de cães e gatos. A ação é voltada exclusivamente aos animais resgatados em situação de maus-tratos, que estejam sob a responsabilidade dos protetores cadastrados no município.

Os interessados podem registrar até três protocolos, com cinco animais cada, pelo telefone 156 da prefeitura. Os procedimentos serão realizados na Unidade de Saúde Animal Victória, localizada na Estrada Bérico José Bernardes, 3.489, no bairro Lomba do Pinheiro.

