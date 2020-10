Polícia Polícia Civil faz operação para combater furtos de cargas de soja no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Três suspeitos foram presos. Investigação aponta ainda alteração em notas fiscais e ação de receptadores Foto: Polícia Civil/Divulgação Três suspeitos foram presos. Investigação aponta ainda alteração em notas fiscais e ação de receptadores. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Civil deflagrou a Operação NPR, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava desviando cargas de grãos, especialmente soja. Mandados judiciais foram cumpridos nas cidades de Guaporé/RS, Nova Araçá/RS, Getúlio Vargas/RS, Iraí/RS, Xaxim/SC e Xanxerê/SC.

Após representação da autoridade policial, a Vara Criminal de Guaporé deferiu oito mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. Três prisões foram realizadas: uma em Getúlio Vargas/RS e duas em Santa Catarina.

Durante a investigação realizada pela Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), verificou-se que a forma de agir dos criminosos era sempre semelhante: os indivíduos efetuavam carregamentos de soja e os desviavam durante o percurso, praticando, assim, o furto. Após, efetuavam a troca da nota fiscal original por uma inidônea, de produtor rural, repassando, assim, ao receptador final, o qual já estava previamente alinhavado com a organização criminosa.

Conforme apurado, os indivíduos investigados estariam envolvidos em pelo menos 11 (onze) furtos entre março e setembro de 2020, quase todos no Estado do Rio Grande do Sul, embora dois fatos tenham sido praticados em Santa Catarina e Paraná, com prejuízos avaliados em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Segundo o delegado Alexandre Luiz Fleck, é possível que tais indivíduos tenham praticado ainda mais crimes em outros estados, fato que será apurado com a troca de informações com as Polícias Judiciárias com atribuições para tanto.

