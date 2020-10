Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre transfere para sexta o ponto facultativo do Dia do Servidor Público

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada Foto: Joel Vargas/PMPA O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público para sexta-feira (30). O Decreto nº 20.770, assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (26).

As disposições do decreto não se aplicam aos serviços e atividades consideradas de natureza essencial. O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada.

Eles devem retornar às atividades na terça-feira (03), em razão do feriado de Finados, na segunda (02). O funcionamento dos órgãos municipais ocorrerá normalmente na quarta-feira (28), data que homenageia os funcionários públicos.

