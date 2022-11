Economia Porto Alegre tem a cesta básica mais cara do País

Por Marcelo Warth | 8 de novembro de 2022

A cesta básica custa R$ 768,82 na Capital gaúcha Foto: Geraldo Bubniak/AEN A cesta básica custa R$ 768,82 na Capital gaúcha. (Foto: Geraldo Bubniak/AEN) Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O preço da cesta básica aumentou em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em outubro. Os valores mais altos foram registrados em Porto Alegre (R$ 768,82), São Paulo (R$ 762,20) e Florianópolis (R$ 753,82).

Na Capital gaúcha, a cesta básica teve um aumento de 3,34% em relação a setembro e acumula alta de 12,58% desde o início deste ano, segundo dados divulgados na segunda-feira (07).

A batata foi o item que mais pesou no bolso dos consumidores brasileiros no mês passado, aumentando em todas as cidades pesquisadas. O preço do tomate subiu em 13 capitais. Já os valores do feijão e do leite integral caíram em todas as cidades analisadas.

A cesta básica é composta por 13 produtos: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga.

Salário mínimo

Segundo o Dieese, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ser de R$ 6.458,86 no mês passado, o equivalente a mais de cinco vezes o valor atual, de R$ 1.212. O montante representa um aumento de cerca de R$ 150 em relação à estimativa de setembro.

