Porto Alegre Porto Alegre tem espetáculo de dança com entrada franca nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

"Brasileirada" será apresentado às 20h no Teatro Renascença. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo nº 307, quase esquina com Ipiranga), o Teatro Renascença recebe às 20h desta quarta-feira (11) o espetáculo de dança “Brasileirada: Uma História de Amor”. A sessão tem entrada gratuita, mediante senhas distribuídas na bilheteria na última hora antes do início do evento.

A atração é estrelada pelo Grupo Andanças, com direção de Clóvis Rocha, e faz parte do projeto “Quartas na Dança”. No palco, a história de Avelino e Severina, um casal apaixonado por forró e outras manifestações da cultura popular brasileira.

Próximas atrações

O “Quartas na Dança” é promovido regularmente pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMDet). No foco está o incentivo e a divulgação do trabalho de grupos e companhias locais que se dedicam à atividade.

Na programação deste ano, o projeto tem promovido espetáculos de balé, jazz, flamenco, dança contemporânea, folclórica e do ventre, dentre outras modalidades.

A próxima atração está marcada para 8 de novembro, com o espetáculo “Às Vezes Eu Kahlo”, da Geda Companhia de Dança Contemporânea. Já na semana seguinte, o destaque será “Flamencura”, do Tablado Andaluz. Os eventos são divulgados no site prefeitura.poa.br e nas redes sociais.

(Marcello Campos)

Porto Alegre tem espetáculo de dança com entrada franca nesta quarta-feira

2023-10-10