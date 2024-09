Porto Alegre Porto Alegre tem esquema especial de trânsito para a Maratona Internacional

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Serão mais de 300 agentes de trânsito e transporte que irão atuar Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) organizou um esquema especial de trânsito para a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorreu neste sábado (28) e segue até este domingo (29), a partir das 7h.

Serão mais de 300 agentes de trânsito e transporte que irão atuar nos dias de evento para garantir a segurança viária e orientar o trânsito e os passageiros do transporte coletivo. O principal impacto na mobilidade urbana será na Região Sul e Centro Histórico.

O evento, realizado pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre, terá percurso de 42.195 quilômetros e contará com a participação de 18,5 mil atletas de todas as regiões brasileiras e também de países de cinco continentes. A maratona é apresentada pela Unimed, com apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre.

Programação:

29/09 – Domingo

06h55 – Cadeirante, deficiente visual e especial (Maratona):

7h – Largada: Maratona masculino e feminino.

Trânsito

Os bloqueios começaram às 23h de sexta-feira, 27, na avenida Diário de Notícias, sentido Centro/bairro (C/B). No local está montada a arena da Maratona Internacional de Porto Alegre 2024.

Para a realização das provas do primeiro dia de corrida, meia maratona e rústicas de 10 quilômetros e 5 quilômetros, as alterações começaram a partir das 5h30 de sábado, 28, com o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva.

Na região central, a partir das 6h30, a avenida Mauá, a partir da estação Borges de Medeiros, esteve bloqueada. Os motoristas foram orientados a evitar a região e transitar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral em seus deslocamentos. Na Região Sul da cidade, o trânsito foi desviado da avenida Padre Cacique pelas avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio foi pelas ruas Coronel Claudino e Tamandaré.

No domingo, os bloqueios e desvios do dia anterior se repetem para a realização da prova principal do evento, os 42.195 quilômetros da maratona, com largada às 7h. Além deles, outras alterações no fluxo de veículos serão efetuadas.

A avenida João Pessoa será bloqueada a partir das 6h40, enquanto a avenida Azenha estará fechada a partir das 7h. Para garantir a fluidez no trânsito de veículos por conta das interrupções, a EPTC vai alterar a programação semafórica em 127 cruzamentos.

Transporte Público

Haverá impacto no itinerário de mais de 50 linhas de ônibus que circulam pelas regiões Sul e central da cidade e cinco linhas de lotação. Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo.

Em razão do bloqueio da avenida Diário de Notícias, o final das linhas T3, T4 e 286 – Belém Velho/Cristal/UFRGS passará para a praça José Alexandre Zachia, na esquina da rua Ibicuí com a avenida Chuí, em terminal provisório que funcionará até o término das provas.

