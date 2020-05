Porto Alegre Porto Alegre tem mais cinco faixas exclusivas para ônibus e táxis a partir desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Avenida Loureiro da Silva tem um dos trechos contemplados. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

Nesta sexta-feira (29), mais cinco faixas exclusivas entram em operação em Porto Alegre nas avenidas Mauá, João Goulart, Loureiro da Silva e Ipiranga, totalizando quase 9 quilômetros de trechos nos quais somente ônibus e táxis poderão trafegar das 6h às 9h e das 16h às 20h. A iniciativa consta no Programa de Priorização do Transporte Coletivo da prefeitura da Capital.

A fase inicial será de acompanhamento e orientação aos motoristas, com sinalização educativa e orientações aos condutores por agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado desses espaços. O sistema é idêntico ao já adotado nos novos trechos das avenidas Goethe, Luiz Englert, Paulo Gama, Independência e Mostardeiro, além da rua da Conceição, ao lado da estação rodoviária.

O secretário municipal extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, destaca a importância da qualificação desses espaços: “EsSa é a forma mais sustentável e eficiente de gestão da mobilidade urbana, cada vez mais reforçada nas grandes cidades do mundo nesta retomada para a nova normalidade. A priorização do transporte público e da mobilidade ativa, dentro do conceito de cidades inteligentes e do equilíbrio do espaço para todos os modais, é necessária para dar continuidade ao retorno da circulação”.

De acordo o Executivo, as medidas de priorização do transporte coletivo contribuem para a regularidade da operação e mais agilidade nas viagens, o que auxilia na diminuição do tempo de deslocamento dos usuários: “Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço. Com viagens mais rápidas, sem congestionamento, também é possível economizar combustível”, ressalta o site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

Desde o início da gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior, em 2017, foram instaladas faixas exclusivas nas avenida Ipiranga (Centro-Bairro), rua da Conceição, avenida Independência, rua Mostardeiro, avenida Goethe, avenida Paulo Gama e rua Engenheiro Luiz Englert. Novos trechos ainda serão implantados na avenida Ipiranga entre a Barão do Amazonas e Azenha), Túnel da Conceição (Bairro-Centro), avenida Siqueira Campos, Azenha, 24 de Outubro, Plínio Brasil Milano e Silva Só.

(Marcello Campos)

