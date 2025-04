Porto Alegre Porto Alegre tem mais de 3,8 mil casos confirmados de dengue em 2025

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Capital também contabiliza um caso importado de chikungunya, com infecção fora do município Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre registra 3.872 casos confirmados de dengue até este sábado (12). Desse total, 2.003 são autóctones – ou seja, com transmissão ocorrida dentro da própria cidade. Dois óbitos por dengue foram confirmados neste ano. A Capital também contabiliza um caso importado de chikungunya, com infecção fora do município.

A dengue segue como a arbovirose de maior importância epidemiológica no momento. Foram 15.224 notificações de suspeitas da doença até agora. Há circulação de três sorotipos do vírus da dengue na cidade: DENV1, DENV2 e DENV3, entre os quatro existentes.

Os bairros com maior incidência de casos por 100 mil habitantes são Passo das Pedras, Jardim Itu, Jardim Floresta, Jardim Sabará e Morro Santana. Os dados estão sujeitos a revisão.

Óbitos

A primeira morte foi de uma mulher de 59 anos, em 15 de março. O segundo óbito é de uma moradora de 72 anos do bairro Jardim Itu. A paciente, com histórico de insuficiência cardíaca, hipotireoidismo e parkinson, começou a apresentar sintomas em 20 de março.

Foi internada no dia 24 de março, com exame NS1 positivo realizado no hospital e confirmado posteriormente pelo Lacen, em amostra de 26 de março. O óbito ocorreu em 31 de março.

Monitoramento e prevenção

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) mantém a publicação semanal de um Informativo Epidemiológico sobre arboviroses (dengue, chikungunya e zika), conforme prevê o Plano de Contingência Municipal. O informativo reúne dados epidemiológicos e de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.

A diretora da vigilância em Saúde, Aline Ribeiro, reforça que todos os casos suspeitos devem ser notificados pelos serviços de saúde. “Febre, dor no corpo e dor de cabeça são os principais sintomas relatados por pessoas com confirmação de dengue em 2025”, destaca.

Letalidade – Em relação ao ano passado, 2025 apresenta menor número de casos confirmados e notificados até o mesmo período. No entanto, há mudanças importantes no cenário: a introdução do sorotipo DENV-3 e o aumento da letalidade.

Cuidados redobrados

Em um momento de alta infestação de mosquitos, os cuidados com ambientes residenciais, comerciais e locais de trabalho são fundamentais para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A SMS reforça as principais medidas:

• Evite água parada em qualquer recipiente.

• Descarte o lixo corretamente.

• Mantenha caixas d’água e lixeiras bem tampadas.

• Limpe calhas e coloque telas nos ralos.

• Trate adequadamente a água de piscinas.

• Evite acúmulo de água em piscinas plásticas e brinquedos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-mais-de-38-mil-casos-confirmados-de-dengue-em-2025/

Porto Alegre tem mais de 3,8 mil casos confirmados de dengue em 2025

2025-04-12