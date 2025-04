Rio Grande do Sul Prefeita de Nonoai é eleita presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Adriane Perin de Oliveira é a primeira mulher a assumir o cargo à frente da entidade Foto: Filipe Lederhos/Divulgação Foto: Filipe Lederhos/Divulgação

Nesta sexta-feira (11), a prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, foi eleita presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) para a gestão 2025/2026. Com 60% dos votos válidos, ela sucede o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda.

Neste ano, a indicação da presidência da entidade coube ao Progressistas RS, por ter sido o partido que mais elegeu prefeitos na eleição municipal de 2024 — com 164 gestores eleitos, representando um crescimento de 13,8% em relação ao pleito anterior.

O cargo foi disputado pelos prefeitos Marcos Corso (Três de Maio), Schamberlaen Silvestre (Cambará do Sul) e Volmir Rodrigues (Sapucaia do Sul). Ao todo, foram contabilizados 282 votos, dos quais 171 foram destinados a Adriane.

A prefeita de Nonoai será a porta-voz das 497 cidades do Rio Grande do Sul e se consagra como a primeira mulher a ocupar a presidência da entidade. Como vice-presidente, assume ao seu lado o prefeito de Saldanha Marinho, Volmar Telles.

Ao assumir o cargo, ela destacou seu compromisso com a defesa firme das pautas que importam aos municípios. “Quero honrar cada voto e cada compromisso assumido, exatamente como cada um deseja fazer em sua cidade. Os desafios do municipalismo são grandes, mas vamos trabalhar com foco em resultados concretos para as nossas gestões. Esta é a nossa missão: melhorar a vida das pessoas e fortalecer as administrações locais”, declarou.

O presidente estadual do Progressistas, deputado Covatti Filho, cumprimentou a nova presidente e destacou a força da sigla no cenário municipalista. “Parabenizo a prefeita Adriane pela vitória e agradeço aos demais colegas do partido que colocaram seus nomes à disposição. Essa eleição reafirma o protagonismo do Progressistas na defesa do municipalismo gaúcho, com gestores preparados e comprometidos. Tenho plena convicção de que a gestão da Adriane será produtiva, propositiva e sintonizada com os desafios e necessidades das nossas cidades”, declarou.

2025-04-12