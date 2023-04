Porto Alegre Porto Alegre tem mais de cem mil pessoas vacinadas contra a gripe

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

A vacina protege contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B Foto: Divulgação/PMPA A vacina protege contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados do Ministério da Saúde indicam que foram aplicadas 101.656 doses da vacina contra gripe em Porto Alegre desde o início da campanha, em 10 de abril, até a manhã desta quinta-feira (27). O maior contingente é de idosos. Do total, 88.937 são pessoas com mais de 60 anos, público que foi definido como o primeiro a ser imunizado na Capital.

A vacina protege contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B. A vacinação está disponível na rede municipal em todas as unidades de saúde, para idosos, crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas e quilombolas.

Até o momento, a cobertura calculada entre os grupos de risco é de 17,17%. O ideal é alcançar 90% para proteger a população contra as complicações causadas pelos vírus Influenza.

O diretor da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Fernando Ritter, enfatiza que a vacina é segura e protege contra as complicações da doença, diminuindo a necessidade de internações e busca por atendimento de urgência. Ele destaca que o frio fragiliza a imunidade do organismo, e com ambientes mais fechados, a transmissão do vírus é facilitada.

“Como a vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário, quanto mais cedo a dose for feita, mais rapidamente o organismo criará os anticorpos que vão garantir a proteção”, explica o gestor, ressaltando a importância de todos os grupos prioritários serem imunizados. Ritter lembra a importância de as gestantes serem vacinadas: “Os bebês só podem receber esta vacina a partir dos seis meses, abaixo desta idade a proteção é garantida pela imunização da mãe durante a gravidez”.

O público infantil é considerado vulnerável para a ação do vírus Influenza, com possibilidade de evolução para casos graves, e também tem papel relevante na transmissão do vírus. “Quanto mais pessoas, de todas as idades, estiverem vacinadas, menor a circulação dos vírus e a infecção”, salienta o diretor.

As campanhas de vacinação contra a Covid-19 e contra gripe ocorrem de forma simultânea e não há contraindicação para as vacinas serem aplicadas de forma concomitante para os públicos aptos a receber as doses.

