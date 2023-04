Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é o Estado com maior crescimento de atividades turísticas em janeiro de 2023

O Estado registrou o maior crescimento da estatística, seguido pelo Ceará (7,2%) e pela Bahia (5,3%)

O índice de atividades turísticas no Rio Grande do Sul subiu 7,5% em janeiro deste ano em relação a dezembro de 2022, conforme dados de monitoramento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O Estado registrou o maior crescimento da estatística, seguido pelo Ceará (7,2%) e pela Bahia (5,3%).

A pesquisa, que monitora a situação de 12 estados turísticos brasileiros, evidenciou que o turismo gaúcho se encontra 14,2% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Os dados, que consideram empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, foram compilados pelo Observatório do Turismo do Rio Grande do Sul, instrumento vinculado à Setur (Secretaria de Turismo).

O titular da Setur, Vilson Covatti, aponta que o crescimento é reflexo dos esforços da gestão para se comunicar com os municípios turísticos do Estado e entender as demandas locais de infraestrutura para atender aos visitantes.

Covatti explica que a pretensão do Rio Grande do Sul é investir em projetos que tenham potencial para impactar de forma significativa as atividades turísticas de cada região. “Estamos dando atenção para cada proposta recebida, avaliando com critérios definidos em conjunto com a equipe técnica da secretaria.”

Em janeiro, houve, ainda, saldo positivo no número de profissionais trabalhando no setor do turismo, com 8.942 contratações e 8.921 desligamentos, de acordo com dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. A gastronomia teve destaque no mês de janeiro – restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas representaram 54,2% do total das admissões no mês.

Os dados apurados também podem ser reforçados por meio de pesquisas realizadas pela Setur, a partir de informações coletadas pelos Centros de Atenção ao Turista do Estado, localizados no aeroporto e na rodoviária de Porto Alegre.

No mesmo mês, 94% dos turistas que vieram ao Rio Grande do Sul tiveram como motivação o lazer e apenas 4,2% vieram para realizar negócios. O restante dos turistas (1,8%) optou por “outros” para justificar sua visita ao Estado.

Entre os visitantes, 79,5% das pessoas ficaram uma semana no Rio Grande do Sul, caracterizando a permanência de férias. Em termos de fluxo de passageiros com destino aos aeroportos, também houve crescimento em janeiro de 2023, com um aumento de 17% e de 63% em relação, respectivamente, ao mesmo mês em 2022 e em 2021.

