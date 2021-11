Porto Alegre Porto Alegre tem menor número de pacientes internados com Covid em UTI desde junho de 2020

10 de novembro de 2021

Ocupação de leitos nesta quarta-feira era de 75%. Foto: Cristine Rochol/PMPA Taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva era de 75% nesta quarta-feira. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Capital gaúcha atingiu mais uma marca positiva no enfrentamento à Covid-19 nesta quarta-feira (10). Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o número de pacientes confirmados com a doença internados em leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) baixou de 100 pessoas. Número menor só havia sido registrado em 21 de junho de 2020, quando a curva de ocupação de UTI Covid apresentava aumento exponencial.

Até as 16h desta quarta-feira, o dashboard das UTIs de Porto Alegre apontava 96 pacientes confirmados e dez suspeitos internados em leitos de UTI de 17 hospitais da cidade.

Hospitais como Santa Casa e Clínicas, que chegaram a atender mais de cem pacientes confirmados em suas alas de UTI Covid, contam no máximo com 20 pacientes confirmados hoje. No geral, a taxa de ocupação de leitos de UTI de Porto Alegre é de 75,23%. Com relação às UTIs Pediátricas, desde o início de novembro não é registrado nenhum paciente Covid confirmado internado.

Vacinação

Conforme o Vacinômetro, 98,8% da população de Porto Alegre acima de 12 anos recebeu a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. Com esquema vacinal completo o número é de 83,7%.

