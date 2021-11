Economia Expansão do Grupo Colombo segue acelerada no mês de novembro

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

A Colombo Cred de Passo Fundo, especializada em empréstimos, foi inaugurada nesta quarta-feira. Foto: Divulgação A Colombo Cred de Passo Fundo, especializada em empréstimos, foi inaugurada nesta quarta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (10), o Grupo Colombo inaugurou, em Passo Fundo (RS), mais uma loja Colombo Cred, especializada em produtos financeiros. Esta é a sétima filial com o mesmo perfil, as demais estão localizadas em Curitiba (PR), Guarapuava (PR), Pelotas (RS), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (RS) e Santa Maria (RS). Para dezembro, está programada a oitava, em Cruz Alta (RS). Em Passo Fundo, a nova loja passará a operar na Avenida Brasil Oeste, 365, no Centro.

Dando seguimento à atualização e revitalização de filiais, ainda em novembro, serão reinauguradas, com melhorias e novidades, as filiais de Navegantes (SC), Londrina (PR), Santana do Livramento (RS) e Torres (RS). Ao total, a Lojas Colombo possui 306 lojas espalhadas pelos três Estados do Sul. Navegantes e Torres terão novos endereços, com espaços mais eficientes e modernizados. Até o final de 2022, a meta é abrir mais 16 lojas na Região Sul.

Na avaliação do presidente do Grupo Colombo, Eduardo Colombo, a expansão fortalece a presença da marca entre as maiores do País no segmento. Além das lojas físicas, a empresa atua em todo o território nacional, por meio de seu e-commerce, que representa cerca de 30% de toda a operação. A Lojas Colombo possui quatro centros de distribuição: no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Espírito Santo. E pretende abrir outro na Região Nordeste. A empresa contabilizou, em 2020, faturamento de R$ 1,956 bilhão, valor 20% superior ao registrado no ano anterior.

