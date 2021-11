Política Supremo afasta o ex-deputado federal Roberto Jefferson da presidência do PTB

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

A Procuradoria-Geral da República denunciou o delator do mensalão por incitação ao crime, ameaça às instituições e homofobia Foto: Felipe Menezes/PTB A Procuradoria-Geral da República denunciou o delator do mensalão por incitação ao crime, ameaça às instituições e homofobia. (Foto: Felipe Menezes/PTB) Foto: Felipe Menezes/PTB

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu, nesta quarta-feira (10), afastar o ex-deputado federal Roberto Jefferson da presidência nacional do PTB.

A decisão tem validade inicial de 180 dias e atende a um pedido de deputados estaduais e federais do partido. “Determino a imposição de medida cautelar consistente na suspensão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do exercício da função de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro pelo prazo inicial de 180 dias”, diz o despacho cautelar.

Jefferson está preso de forma preventiva desde 13 de agosto por determinação de Moraes, que é relator do chamado inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Em setembro, o ministro autorizou que Jefferson deixasse a prisão para receber tratamento médico com o uso de tornozeleira eletrônica.

Em agosto, a Procuradoria-Geral da República denunciou o delator do mensalão do PT por incitação ao crime, ameaça às instituições e homofobia.

