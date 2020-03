Porto Alegre Porto Alegre tem quatro casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Unidades de saúde devem iniciar triagem rápida para reduzir o tempo de espera. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Unidades de saúde devem iniciar triagem rápida para reduzir o tempo de espera. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Mais dois casos de coronavírus foram confirmados em Porto Alegre: um homem de 38 anos que viajou por diversos países da Europa, e uma mulher de 59 anos com viagem para os Emirados Árabes Unidos. Com estes, a capital gaúcha contabiliza quatro casos confirmados. Outros 41 casos estão em investigação e 102 já foram descartados, conforme informações da Secretaria Estadual de Saúde divulgadas na noite de sexta-feira (13). Todos os pacientes seguem sendo monitorados pela Vigilância em Saúde, tanto os casos como os contatos realizados.

Em entrevista coletiva, o Ministério da Saúde anunciou medidas válidas a todos os estados brasileiros, que incluem o hábito de lavar as mãos com frequência e evitar aglomerações, o reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória (como cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar), o isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença por até 14 dias, além da recomendação para que pacientes com casos leves procurem os postos de saúde. As unidades de saúde, públicas e privadas, deverão iniciar, a partir da próxima semana, a triagem rápida para reduzir o tempo de espera no atendimento e consequentemente a possibilidade de transmissão.

Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o vírus. De acordo com o ministério, até mesmo a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando abraços, apertos de mãos e beijos no rosto.

Eventos – A prefeitura determinou que o Escritório de Eventos oriente produtoras culturais a cancelarem todos os eventos com mais de cem pessoas programados para os próximos dias. A medida é preventiva ao risco de contaminação pelo coronavírus. Reunião com setor está prevista para a semana que vem. O Executivo também orienta as pessoas que estiveram em países ou estados brasileiros com grande contaminação ou em contato com pacientes suspeitos de terem o coronavírus que trabalhem de forma remota.

Orientações

Pessoas com histórico de viagem ao exterior devem ficar atentas a sintomas como febre, tosse e dificuldade respiratória até 14 dias do retorno. Caso apareçam, a orientação é procurar atendimento médico onde habitualmente consultam, seja na unidade de saúde de referência ou em consultório particular, preferencialmente com o uso de máscara, e restringir os locais de circulação.

No momento do atendimento, o paciente receberá indicação de permanência em casa ou, dependendo do caso, internação hospitalar. Nos casos leves, será agendada coleta de secreção no domicílio, feita pela equipe do Laboratório Municipal, e encaminhada ao Lacen (Laboratório Central do Estado), com o objetivo de confirmar o caso e conter a transmissão da doença.

“A orientação é não procurar os hospitais, que são reservados para casos graves. A ideia é evitar o risco de aglomerar pessoas desnecessariamente nesses locais de atendimento”, explica o diretor de Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, João Marcelo Lopes Fonseca. “Se for necessário encaminhamento hospitalar, isso será feito pelos mecanismos usuais de regulação do Município, a partir da consulta na unidade de saúde ou consultório”, afirma.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário