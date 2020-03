Mundo China registra mais novos casos de coronavírus importados que de transmissão local

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

As equipes da China Red Cross chegaram à Itália com suprimentos para combater o Coronavírus. Foto: Divulgação/Cruz Vermelha As equipes da China Red Cross chegaram à Itália com suprimentos para combater o Coronavírus. (Foto: Divulgação/Cruz Vermelha) Foto: Divulgação/Cruz Vermelha

O número de casos importados de Covid-19 na China superou os registros de contaminação local. Dos 11 novos casos registrados neste sábado (14), sete são de pessoas que vieram do estrangeiro. Apenas quatro foram registrados em Wuhan, cidade onde a epidemia surgiu no fim de 2019.

Os casos importados foram registrados em Xangai (quatro), na província de Gansu (dois) e em Pequim (um). Nesta semana, o município de Pequim decretou quarentena obrigatória de 14 dias para qualquer um procedente do exterior.

O presidente chinês, Xi Jinping, afirma que a epidemia está “praticamente detida” no país, mas as autoridades sanitárias permanecem em alerta diante da chegada de viajantes infectados, especialmente de Irã, Coreia do Sul, Itália e Estados Unidos.

O Ministério da Saúde chinês informou que mais 13 pessoas morreram por causa do vírus, elevando a 3.189 o número total de óbitos na China continental (sem contar os balanços das regiões de Hong Kong e Macau).

Mais de 80,8 mil pessoas foram contaminadas no país, das quais mais de 65 mil (80%) já estão curadas. A melhora sensível da situação levou as autoridades chinesas a aliviar as restrições de deslocamento impostas aos 56 milhões de habitantes da província de Hubei, onde fica Wuhan. As informações são do portal G1.

