Porto Alegre Porto Alegre tem quatro locais neste sábado para vacinação contra covid. Em dois endereços também é oferecida imunização antigripal

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Opções incluem o shopping João Pessoa, no bairro Santana. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Das 9h às 16h deste sábado (23), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém a vacinação contra covid em quatro locais. Um endereço contempla todos os públicos, enquanto outro recebe só crianças e o terceiro funciona apenas para adolescentes e adultos. Além disso, duas dessas unidades fornecem imunização antigripal para idosos e trabalhadores da saúde.

– 5 a 11 anos: posto de saúde Maria da Conceição (rua Mário de Artagão nº 13, bairro Partenon), das 9h às 16h;

– 5 a 11 anos: posto de saúde Moab Caldas (avenida Moab Caldas nº 400, bairro Santa Tereza), das 9h às 16h;

– A partir de 12 anos (incluindo imunização contra gripe para os públicos aptos): Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa nº 1.831, bairro Santana), das 9h às 16h;

– Todos os públicos (incluindo imunização contra gripe para os públicos aptos): Instituto Social do Cristal (rua Comandai nº 282, bairro Cristal), das 9h às 13h;

No caso da ofensiva contra o coronavírus, o serviço inclui tanto primeira e segunda dose (ou aplicação única) quanto o primeiro e segundo reforço, observando-se os públicos aptos a cada procedimento e os respectivos intervalos mínimos. Vale lembrar que os imunizantes contra covid e gripe podem ser ministradas na mesma ocasião, sem risco à saúde.

Desde o ano passado a vacinação não tem sido oferecida aos domingos (exceto quando são realizadas ações especiais, geralmente por meio de unidade móvel), sendo retomada na segunda-feira em dezenas de endereços da capital gaúcha. Em caso de dúvida, a população pode consultar informações atualizadas no site prefeitura.poa.br.

Exigências

No caso dos adolescentes e adultos, em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen) deve ser apresentada identidade com CPF. Não é necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e endereço.

Para a gurizada de 5 a 11 anos, não é necessária prescrição médica, mas solicita-se o cartão de vacinação contra outras doenças. Além disso, a mãe, pai ou responsável deve acompanhar o procedimento. Caso não seja possível a presença de um adulto, é necessário apresentar autorização por escrito.

Na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias. No caso dos imunizantes Oxford e Pfizer, o intervalo é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o primeiro reforço, exige-se a mesma documentação da segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos quatro meses para quem recebeu Coronavac, Oxford e Pfizer ou dois meses para os contemplados com a Janssen (injeção única).

Já os pessoas com baixa imunidade devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias.

No caso do segundo reforço (disponível para imunossuprimidos, bem como para os idosos a partir dos 80 anos), também é necessário ter recebido a anterior em um prazo mínimo de quatro meses. O cartão vacinal é obrigatório em todos os procedimentos.

E para a imunização antigripal os idosos deverão apresentar documento que comprove idade a partir de 60 anos, ao passo que os trabalhadores da saúde têm que exibir contracheque ou outro documento demonstrativo do vínculo empregatício.

Atendimento de sintomáticos

Além do serviço de imunização, quatro unidades de pronto-atendimento estarão abertas em sistema 24 horas durante todo o fim de semana para atender indivíduos com suspeita ou sintomas de contágio por coronavírus: febre (ou sensação), fraqueza, cansaço, coriza, tosse, diarreia, dor de garganta, cabeça ou muscular e alteração no olfato ou paladar.

– Cruzeiro do Sul: rua Professor Manoel Lobato nº 151, bairro Santa Tereza;

– Bom Jesus: rua Bom Jesus, 410 nº bairro Bom Jesus;

– Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião nº 5.120 (parada 12), bairro Lomba do Pinheiro;

– Moacyr Scliar: rua Jerônimo Velmonovitz esquina com avenida Assis Brasil.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre