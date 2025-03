Porto Alegre Porto Alegre tem queda de 20% nas mortes em acidentes de trânsito nos primeiros dois meses do ano

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











EPTC registrou um total de quase 2,5 mil ocorrências no período. (Foto: Gustavo Roth/PMPA). (Foto: Arquivo/EPTC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Balanço divulgado nessa quinta-feira (13) pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) contabiliza 12 mortes em acidentes no trânsito de Porto Alegre ao longo de janeiro e fevereiro. O número é 20% inferior às 15 perdas humanas registradas durante o primeiro bimestre do ano passado.

Do total de casos fatais, quatro eram pedestres, outros quatro eram ciclistas e quatro conduziam veículos – dois automóveis e duas motocicletas. No que se refere ao gênero, dez dos 12 óbitos tiveram um homem como vítima. Já na análise por turno do dia, nove acidentes com morte ocorreram pela manhã.

Ao todo, a capital gaúcha teve nos primeiros meses do ano um total de 2.454 acidentes, o que representa um aumento de quase 17%. Em 1.552 episódios houve danos materiais e 891 resultaram em pessoas feridas.

O tipo de fato mais frequente foi a colisão, com 1.242 registros, seguida pelo abalroamento, com 631. Carros e motocicletas são os veículos com maior envolvimento em acidentes: 3.563 e 799 ocorrências, respectivamente.

“Nossas equipes de fiscalização e educação estão atuando de forma intensa para conscientizar a população”, ressalta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Ele prossegue: “Intensificamos a operação radar, com a devida divulgação dos locais, pois a velocidade é um fator de risco para acidentes e mortes. Além disso, nossa equipe de educação está presente em diversas áreas, com atenção especial ao uso do celular no trânsito. Digitar ao volante é como dirigir de olhos fechados”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-queda-de-20-nas-mortes-em-acidentes-de-transito-nos-primeiros-dois-meses-do-ano/

Porto Alegre tem queda de 20% nas mortes em acidentes de trânsito nos primeiros dois meses do ano

2025-03-13