Porto Alegre Porto Alegre tem seis novas linhas de ônibus para atender a Orla aos sábados, domingos e feriados

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2021

As linhas atenderão os principais eixos de circulação do transporte coletivo de Porto Alegre. Foto: Divulgação

Porto Alegre terá, a partir deste de , seis novas linhas de ônibus com destino à Orla do Guaíba: O171 Orla Ponta Grossa/Serraria, O210 Orla Restinga Nova, O398 Orla/Pinheiro, O491 Orla/Passo Dorneles, O627 Orla/Agostinho e O662 Orla/Rubem Berta.

As linhas atenderão os principais eixos de circulação do transporte coletivo de Porto Alegre (av. Assis Brasil, av. Farrapos, av. Baltazar de Oliveira Garcia, av. Bento Gonçalves, av. Osvaldo Aranha, av.Protásio Alves, av. João Pessoa, av. Azenha, av. Cavalhada, av. Juca Batista, av. Edgar Pires de Castro, av. João Antônio da Silveira, Estr. João de Oliveira Remião, av. Wenceslau Escobar, av. Cel Marcos, av. da Serraria, av. Principal da Ponta Grossa).

No total, serão 37 viagens, com operação das 13h40 às 20h40. O intervalo entre as viagens no conjunto de linhas da Orla será de 20 minutos. Já o intervalo entre viagens atendendo cada bairro será de 2h.

A operação acontecerá somente nos finais de semana e feriados.

As linhas

•O171 Orla Ponta Grossa / Serraria: Os horários saindo da Ponta Grossa são às 14h, 16h e 18h. Os horários que saem da Orla do Guaíba, são 15h, 17h e 19h.

•O210 Orla Restinga Nova: Os horários saindo da Restinga Nova são às 15h, 17h e 19h. Os horários que saem da Orla Guaíba, são 16h, 18h e 20h.

•O398 Orla / Pinheiro: Os horários saindo da Parada 21 são às 15h20, 17h20 e 19h20. Os horários que saem da Orla do Guaíba, são 16h20,

18h20 e 20h20.

•O491 Orla / Passo Dorneles: Os horários saindo do Passo Dorneles são 14h20, 16h20 e 12h20. Os horários que saem da Orla do Guaíba são 15h20, 17h20 e 19h20.

•O627 Orla / Agostinho: Os horários saindo do bairro, do terminal Parque dos Maias, são às 13h40, 15h40, 17h40 e 19h40. Os horários que saem da Orla do Guaíba são 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

•O662 Orla / Rubem Berta: Os horários saindo do Rubem Berta são às 14h40 e 16h40. Os horários que saem da Orla do Guaíba, são 15h40, 17h40 e 19h40.

