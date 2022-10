Porto Alegre Porto Alegre terá investimento de R$ 250 milhões com instalação de empresa no 4º Distrito

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Prefeito e vice participaram do anúncio de instalação de centro de dados no Instituto Caldeira Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A empresa de tecnologia Scala Data Centers e a prefeitura anunciaram na manhã desta quarta-feira (05) a instalação de um centro de dados em Porto Alegre. O empreendimento ficará sediado em um edifício na avenida Pernambuco, 1124.

O evento ocorreu no Instituto Caldeira, bairro Navegantes, e contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo e do vice-prefeito Ricardo Gomes, secretários municipais e representantes da companhia.

A plataforma latino-americana de data centers sustentáveis vai atrair investimentos de R$ 250 milhões e gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos no 4º Distrito. O início das operações está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano.

“A inovação só tem sentido quando faz transformação social. Se nossa gestão fosse comparada com um trem de vários vagões, a locomotiva é o desenvolvimento econômico e a inovação. É isso que vai produzir uma cidade inclusiva e verdadeira. O mundo é global, mas as ações são locais. O investidor quer segurança jurídica, redução de impostos e licenciamento rápido. Este empreendimento, por exemplo, foi liberado em 24 horas. Vamos continuar incentivando a atração de novos negócios para poder cuidar daqueles que mais precisam”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O vice-prefeito agradeceu a empresa e ressaltou a importância da expansão na Capital. “É isso que nós queríamos quando começamos a avançar no projeto do 4º Distrito. O desenvolvimento começa pelas pessoas, e o governo precisa ser parceiro em simplificar para a iniciativa privada o processo de geração de emprego e renda. Agora, Porto Alegre está no mapa do Brasil e do mundo como um polo de inovação e construção”, afirmou Gomes.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, a instalação da empresa é o resultado do trabalho que tem sido feito na cidade: incentivos, como o Programa Creative, e esforços para revitalizar o 4º Distrito. “A Capital entra na rota dos grandes data centers e armazenamento de dados e começa a colher o fruto dessa política de incentivo à inovação e tecnologia”, salientou Perrone.

Metodologia

Em Porto Alegre, será utilizada a metodologia FastDeploy, que permite a construção do centro de processamento de dados em até 50% menos tempo comparado ao modelo tradicional, e com energia 100% renovável. Segundo o CEO da Scala Data Centers, Marcos Peigo, o sistema é baseado em componentes modulares pré-fabricados e transportáveis, que são integrados nos edifícios onde funciona o data center.

“Estamos criando a infraestrutura necessária para o ecossistema de aplicações explorar o potencial da tecnologia 5G. Mais do que o número que ele representa, este investimento habilita Porto Alegre a um novo ciclo de progresso. Vamos possibilitar que a principal capital do Sul do país seja vista, não só de um ponto de vista econômico, mas também pelo espírito de um povo que constrói e faz”, ressaltou Peigo.

Programa +4D

O anúncio integra a estratégia de revitalização do 4º Distrito. Nesta quinta-feira (06), às 9h, na Fábrica do Futuro, a lei que institui o plano diretor da região será sancionada pelo prefeito, dentro do Programa +4D de Regeneração Urbana.

O programa estabelece incentivos à transformação dos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos. A finalidade é atrair investimentos para região e triplicar o número de economias, isto é, endereços ativos, para incentivar a ocupação com moradores e trabalhadores e dar um novo uso a espaços da antiga área industrial de Porto Alegre.

