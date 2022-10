Política Após encontro com Alckmin, Simone Tebet indica apoio a Lula

5 de outubro de 2022

Em seu perfil do Instagram, Tebet compartilhou uma matéria de O Globo com uma foto do encontro que dizia: "Tebet encontra com Alckmin e formaliza o apoio a Lula" Foto: Divulgação

A candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, derrotada no último domingo (02), sinalizou nesta quarta-feira (05) que vai apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. A senadora se reuniu com o candidato a vice-presidente na chapa do petista, Geraldo Alckmin.

A candidata teria almoçado com Lula nesta quarta-feira na casa de Marta Suplicy, em São Paulo. A expectativa é que o anúncio oficial do apoio aconteça em um hotel na capital paulista, às 16h.

O presidente do MDB, Baleia Rossi, disse hoje que os filiados do partido estão liberados para se posicionar da maneira que preferirem no segundo turno. Ainda no domingo, Tebet havia dito que iria aguardar o posicionamento da legenda para definir sua posição, mas que não iria se omitir.

“Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país – neste país que tanto precisa de nós, de reflexão, mas de ação -, omissão”, disse Tebet na ocasião.

